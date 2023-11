Marvel, nuovi marchi di copyright anticipano il futuro della saga e degli Avengers?

Mentre si continua a discutere del futuro dei film degli Avengers in merito alla questione legata al possibile licenziamento di Jonathan Majors, una nuova scoperta relativa ai marchi di copyright ceduti e acquisiti dai Marvel Studios potrebbe nascondere qualche anticipazione sul MCU.

Come forse alcuni di voi ricorderanno, poco prima del Comic-Con di San Diego dello scorso anno i fan più attenti avevano scovato una serie di marchi depositati dai Marvel Studios che in un certo senso 'rovinarono' gli annunci arrivati qualche ora dopo dalla famosa Sala H, dato che anticiparono i titoli di Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret Wars e persino la dicitura "Multiverse Saga", che Kevin Feige avrebbe confermato ufficialmente solo più tardi.

Ora la storia sembra pronta a ripetersi, dato che tra i nuovi marchi identificati dagli appassionati e archeologi del web sono emersi titoli come Celestials: End of Time, Shang-Chi and the Wreckage of Time e The Black Knight: Origins, tre progetti non ancora annunciati dai Marvel Studios. Tra questi marchi ne compaiono anche alcuni che sembrerebbero essere titoli alternativi per progetti già noti, come ad esempio Captain America: Red White and Black e Timeless Saga (probabilmente alternative per Captain America 4 e Multiverse Saga), mentre in queste ore è stato confermato che i Marvel Studios hanno ritirato ufficialmente i marchi Eternity Saga, Nomad e Runaways: New Era.

Questo può significare tanto, oppure niente: tuttavia, particolarmente degno di nota è il fatto che il marchio Avengers: Eternity Wars è ancora registrato ufficialmente. Che questo titolo possa sostituire quello di Avengers: The Kang Dynasty qualora Jonathan Majors e Kang il Conquistatore dovessero essere scartati dal futuro del MCU? Staremo a vedere.

Ricordiamo che, in base al calendario delle uscite Disney fino al 2031, sappiamo che attualmente i Marvel Studios hanno 3 film in programma ancora da annunciare.