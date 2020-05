Marvel, Marc Guggenheim su Jackpot: 'Ci sto lavorando da molto tempo'

Qualche giorno fa è stato reso noto che l'universo di Spider-Man targato Sony è in fase di espansione, grazie al film sull'eroina Marvel, Jackpot, in fase di lavorazione. Il film farà parte dello stesso universo di Venom e Morbius e ad occuparsene è Marc Guggenheim, che nelle scorse ore ha ammesso di essere da tempo impegnato al progetto.

Nel 2018 la notizia del film non includeva la presenza di Marc Guggenheim nel progetto ma ora è lo stesso Guggenheim ad ammettere di lavorarci da tempo:"Si tratta di qualcosa di un po' ingannevole. Lavoro a Jackpot da due anni ormai".

Una 'confessione' che conferma implicitamente come la Sony abbia organizzato il progetto da molto tempo e con le idee piuttosto chiare sin dall'inizio.



Inizialmente Jackpot sembrava essere Mary Jane Watson, salvo poi rivelarsi Sara Ehret, una scienziata della Oscorp con superpoteri, che si unisce a The Initiative, la squadra di supereroi post-Guerra Civile sanzionata dal Governo. Alla fine Sara ritira la propria identità, lasciando in licenza il nome e il costume ad un'altra eroina, Alana Jobson. Tuttavia quest'ultima incapperà in un destino tragico, tanto che Ehret tornerà nei panni di Jackpot.

Ora sarà interessante scoprire che tipo di forma prenderà il progetto, in considerazione della storia di Jackpot nei fumetti Marvel.

Marc Guggenheim lavora al film su Jackpot da diversi anni, nonostante la notizia sia uscita allo scoperto soltanto pochi giorni fa.

