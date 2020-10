Marvel, Luke Hemsworth vuole raggiungere il fratello Chris: trovato il nuovo Wolverine?

Nel corso di una recente intervista, Luke Hemsworth, fratello di Chris che il grande pubblico conosce principalmente per il suo ruolo nella serie HBO Westworld, ha espresso interesse ad entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel, in cui ha esordito qualche anno fa in un piccolo cameo in Thor: Ragnarok, proprio al fianco del fratello.

Tra tutti gli eroi che ci sarebbero da interpretare, Luke Hemsworth ne ha scelto uno che certamente ricomparirà in una nuova veste con i Marvel Studios ma che ancora è stampato a ferro e fuoco nel cuore dei milioni di appassionati nel mondo: stiamo parlando di Wolverine.

"Ho imparato a disegnare grazie ai fumetti, a copiarli fin da quando avevo circa 10 anni. Ero specializzato principalmente nel disegnare Spawn, amavo davvero lo Spawn di Todd MaFarlane. Poi c'era Batman - avrei combattuto volentieri contro Robert Pattinson per quei guanti - E Wolverine! Penso sempre: 'E dai! Passiamolo a qualcun altro, lasciamolo magari a un altro australiano'. Dovrei farmi crescere i peli sul petto, ma sono già pronto per Wolverine".

Il ruolo di Wolverine, comunque, non sarebbe il primo per Luke Hemsworth nel Marvel Cinematic Universe, in quanto l'attore ha già esordito in quell'universo: ha avuto un piccolo cameo all'inizio di Thor: Ragnarok apparendo vestito come Thor nella recita messa in scena su Asgard ("La morte di Loki") in cui Loki era impersonato da Matt Damon (anch'egli apparso in un cameo) e voluta da Odino (che in quel momento era impersonato sotto mentite spoglie dal Loki di Tom Hiddleston).

I personaggi degli X-Men appartengono ora al listino Disney/Marvel dopo l'acquisizione della 20th Century Fox e non passerà molto prima della loro introduzione nel MCU. L'ultimo film del vecchio franchise è stato il deludente The New Mutants.