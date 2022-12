Marvel, Loki diventerà il nuovo 'Colui che rimane'? La teoria dice addio a Tom Hiddleston

Se Chris Hemsworth è convinto che la saga di Thor finirà presto nel MCU, una nuova teoria dei fan ha provato a venire incontro al franchise dei Marvel Studios per trovare l'uscita di scena perfetta per il Loki di Tom Hiddleston.

La teoria immagina che, alla fine della Saga del Multiverso, quando la polvere delle imminenti 'Guerre Segrete' degli Avengers contro Kang il Conquistatore, Loki diventerà il nuovo Colui che rimane sostituendo la 'variante buona' del villain di Jonathan Majors come guardiano della Sacra Linea Temporale. Naturalmente, assumere questo ruolo avrà un costo per il fratello di Thor.

Come è stato spiegato durante la prima stagione della serie tv Loki, infatti, Colui che rimane ha posto fine alla Guerra del Multiverso, ma ha perso tutto ciò che aveva ed è stato costretto a vivere una vita solitaria alla fine del tempo e dello spazio per mantenere il controllo della Sacra Linea Temporale e impedire il ritorno del Multiverso. Loki, da questo punto di vista, ha già perso tutto, e potrebbe essere disposto a quest'ultimo sacrificio per bloccare definitivamente il Multiverso e mettere un punto al suo lunghissimo arco narrativo all'interno del MCU: il personaggio di Tom Hiddleston è da tempo incamminato lungo la via che da cattivo lo porterà a buono, e assegnarli questo ultimo grande compito sarebbe una sorta di premio. Inoltre, dato che è impensabile che Tom Hiddleston interpreterà Loki all'infinito, il ruolo di nuovo Colui che rimane lo lascerebbe vivo e attivo per sempre nel MCU, sebbene 'parcheggiato' fuori campo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti sul mondo Marvel, guardate questo nuovo first look a Loki 2, la nuova stagione della serie che arriverà su Disney Plus nel 2023.