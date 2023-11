Marvel, Loki sta per diventare l'Arcano del MCU? I nuovi poteri insospettiscono i fan

Loki diventerà l'Arcano del MCU? Come saprete Loki ha ottenuto un nuovo superpotere, che però dopo lo stupore iniziale ha spinto i fan a sospettare l'arrivo di un drastico cambiamento per il personaggio interpretato da Tom Hiddleston nel corso della Saga del Multiverso.

Il penultimo episodio della seconda stagione di Loki ha aggiunto un'altra abilità magica al già impressionante arsenale del Dio dell'Inganno, con Loki che adesso può muoversi a piacimento attraverso il tempo per riscrivere la storia, un'abilità che gli consentirebbe di diventare l'entità più potente del franchise. Non solo sembra che Loki si stia evolvendo in un vero e proprio "dio delle storie", per uno spettacolare coronamento dei tanti concetti meta-narrativi al centro della serie, ma grazie a queste abilità il personaggio sta diventando sempre più simile all'Arcano, il famoso personaggio Marvel Comics legato proprio al Multiverso, e in particolare al crossover Secret Wars degli anni '80.

Anche noto come The Beyonder, l'Arcano venne originariamente introdotto nell'arco narrativo di Secret Wars del 1984: si tratta di un essere onnipotente, mutevole e talvolta simile a un ragazzo imbroglione che si diverte a modellare il Multiverso Marvel secondo i propri capricci. Lo scrittore capo di Loki, Eric Martin, ha già lasciato intendere che l'arco narrativo di Loki avrà delle ripercussioni nel futuro della saga.

In attesa di scoprire il finale della seconda stagione di Loki, forse vale la pena di ricordare che in tempi non sospetti il famoso insider My time to shine hello aveva anticipato che il vero villain di Avengers: Secret Wars sarebbe stato proprio l'Arcano.