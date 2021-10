Marvel, la lettera d'addio di Robert Downey Jr al MCU e Iron Man vi farà piangere

Il libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe rivela che Robert Downey Jr., interprete di Iron Man, nel 2018 ha scritto un sentito tributo di 1000 parole al Marvel Cinematic Universe.

La star, che dopo Iron Man di Jon Favreau ha impersonato Tony Stark anche in Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War, ha concluso il suo ciclo durante Avengers: Endgame, quando Tony Stark ha sacrificato la sua vita per salvare l'universo da Thanos. La sua postfazione si apre con queste parole: "Ricordo distintamente Gwyneth, Favs e me seduti in una fatiscente capanna di Quonset per parlare di Pepper Potts e Tony Stark, quando improvvisamente si è gonfiato con un'ondata di emozione. . . gioia, sollievo, fede e dolore si sono manifestati :(Io, guardando Jon) "Che succede, capo? (Lui, guardando Gwyneth) "Ho appena realizzato che questo film funzionerà. E il bello è che alla fine viene fuori che aveva ragione; tuttavia c'erano altre chiavi ossimoriche per l'improbabile successo di Iron Man, vale a dire: A) Efficienza non ortodossa B) Sviluppo incessante."

Dopo aver riflettuto sul successo di Iron Man, Robert Downey Jr. ha anche elogiato il casting di Chris Hemsworth e Chris Evans rispettivamente nei panni di Thor e Capitan America, ammettendo con entusiasmo che i risultati "sani e abbondanti" del loro coinvolgimento hanno fatto sì che un film sugli Avengers "sembrasse inevitabile". Il successo di Avengers nel 2012 ha catapultato l'MCU a livelli più alti. Downey lo ricorda nella sua lettera, prima di elogiare le aggiunte di Chris Pratt, Paul Rudd e Benedict Cumberbatch nell'ovile, descrivendole come un "QB del terzo trimestre" che hanno aiutato il franchise a "volare ancora più in alto". La star ha poi rivolto la sua attenzione a Chadwick Boseman e Ryan Coogler di Black Panther, sottolineando che quest'ultimo è ora la "punta di diamante di un cambiamento di paradigma che ad Hollywood arriva molto in ritardo", mentre loda il compianto attore come "il frontman più riflessivo e radicato della saga."

Inoltre, Downey ha anche premiato quello di Paul Bettany e Visione come il "miglior arco narrativo" del gruppo per via della sua transizione da doppiatore di JARVIS all'essere il guardiano della Gemma della Mente. L'attore ha continuato elogiando il ruolo di Samuel L. Jackson come "tessuto connettivo" del franchise, ammettendo che anche nella vita privata rimane in stretto contatto con Scarlett Johansson, Don Cheadle, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Evans ed Elizabeth Olsen. ("E va da sé che la presenza di Jackson in tutto questo - e la rappresentazione di Fury - è stata un tessuto connettivo fondamentale, il nostro ponte per numerose lacune di credibilità. Johansson, Cheadle, Renner, Ruffalo, Hemsworth, Evans, Olsen e io rimaniamo uniti: sì, si parla di un tatuaggio di gruppo.")

In un passaggio sorprendete, Downey ha anche reso omaggio alla star di Deadpool Ryan Reynolds e ha anche menzionato l'attore originale di James Rhodes, ovvero Terrence Howard, e gli attori che hanno interpretato i cattivi che ha combattuto nell'universo: "Mi estenderò anche a Reynolds (per dimostrare ulteriormente che non sono attaccato al distributore per quanto riguarda l'amicizia). Tornerò anche alle origini, ed esprimerò gratitudine a Howard (il nostro Rhode originale)'), che è stato parte integrante del mio ruolo. E ogni nemesi che Tony ha incontrato finora merita una menzione d'onore, quindi complimenti a Bridges, Rourke, Kingsley, Pearce, Hiddleston, Spader e, infine, Brolin."

Infine, l'attore ha concluso: "Se sei arrivato ai "titoli di coda" di questa edizione da anniversario, probabilmente sei un grande fan, quindi ecco il tuo Easter-egg ... uno specchio! Le persone che rispondono alla narrazione mitologica sono positivamente il propellente di tutte le opere Marvel. È sempre stato così: sin dal Comic Con 2007, è stato evidente che il pubblico non stava più solo ascoltando. Per dieci anni VOI siete stati i copilotati della narrazione. Spero che questi film abbiano evocato un dialogo sull'uguaglianza, la giustizia, la libertà, l'accettazione della diversità e la lotta all'intolleranza con il potere della collaborazione, del sacrificio e dell'amore. A questo punto, Tony direbbe: "Prego, non c'è di che". Proverò ad equilibrare le cose mandandovi un eterno e sconfinato: "Grazie".

