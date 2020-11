Marvel Legends, in arrivo per i collezionisti il casco di War Machine

Se nelle scorse settimane abbiamo visto il nuovo scudo di Captain America ispirato all'imminente serie Falcon and The Winter Soldier, Marvel Legends mette in vendita un altro pezzo da collezione destinato a far cola a molti. Si tratta di una replica in scala 1:1 del casco di War Machine.

Il nuovo gadget, che è indossabile, presenta anche luci e suoni elettronici attivali dal frontalino estraibile. Il casco di James Rhodes / War Machine è disponibile per il pre-ordine su Entertainment Earth al prezzo di 99,99 dollari.

A giudicare dall'immagine, presente anche in calce alla notizia, per la verità il nuovo oggetto da collezione è molto simile alla replica del casco di Iron Man, sempre della collana Marvel Legends, tanto da sembrare quasi una sua semplice riverniciatura.

In occasione del Marvel Monday, inoltre, Marvel Comics ha messo in vendita anche una action figure ispirata a J. Jonah Jameson di Spider-Man.

Tra i fan del Marvel Cinematic Universe, intanto, è diventato molto popolare nei giorni scorsi un esilarante video in cui Aldo Giovanni e Giacomo diventano Avengers, con scene tratte dai film del MCU genialmente alternate con quelle dei successi del trio comico milanese. Il video è stato realizzato anche con la collaborazione di Angelo Maggi, doppiatore di Robert Downey Jr, che ha modificato ad hoc alcuni dei dialoghi.

