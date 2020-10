Marvel Legacy: ecco il nuovo nome dei film su Disney+ fuori dal MCU

Disney ha deciso che i film Marvel che non fanno parte del franchise MCU e che sono presenti su Disney+, tra cui i titoli della serie X-Men e i film dei Fantastici Quattro, come Marvel Legacy. Li ha persino organizzati in ordine di visualizzazione, consentendo ai fan di vederli in base alla sequenza temporale dell'universo oppure in base alla fase.

Acquisendo la 20th Century Fox, Disney ha assunto la proprietà cinematografiche e televisive anche di show come I Simpson, storica serie animata della Fox.

Di conseguenza Disney possiede anche i franchise Marvel che non fanno parte dell'MCU. E visto che in precedenza erano stati catalogati su Disney+ insieme ai film MCU adesso i fan potranno trovarli con una catalogazione differente.



Negli Stati Uniti la categoria contiene attualmente due film dei Fantastici Quattro e cinque film della serie X-Men.

La mossa è stata fatta non solo per rendere più chiaro al pubblico occasionale quali film fanno parte dell'MCU e quali no ma anche per far ingolosire tutti quegli appassionati che ora sognano di vedere gli X-Men e i Fantastici Quattro debuttare all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Un preludio a qualche annuncio ufficiale in arrivo? Difficile a dirsi ma certamente può essere un primo segnale di una novità in casa Marvel per il futuro dal 2021.



