Marvel, leak gigantesco: trapelano scene post-credit di Ant-Man 3 e il futuro della saga?

Su Reddit un utente della piattaforma in queste ore avrebbe anticipato tantissime informazioni sui prossimi film in uscita dai Marvel Studios per la saga in eterno divenire del Marvel Cinematic Universe.

I leak coinvolgerebbero grosse rivelazioni su Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il prossimo trailer di Guardiani della Galassia 3 e anche oltre, spingendosi fino ad Avengers: Secret Wars e alla Fase 7. Se non temete gli spoiler - o l'eventualità che queste indiscrezioni possano risultare corrette e quindi tramutarsi in grosse anticipazioni - potete trovare l'elenco completo qui sotto:

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Il finale : Kang muore alla fine del film dopo essere stato spinto contro il motore della sua nave multiversale da Hope, mentre il motore sta collassando su se stesso a causa delle particelle Pym. Scott e Hope rischiano di rimanere bloccati per sempre nel Regno Quantico, ma vengono salvati da Cassie. Non si tratta di una vittoria, però, perché Kang aveva avvertito Scott di 'qualcosa di terribile in arrivo' e che se Kang non fosse riuscito ad evadere dal Regno Quantico 'tutti loro' sarebbero morti molto presto.

: Kang muore alla fine del film dopo essere stato spinto contro il motore della sua nave multiversale da Hope, mentre il motore sta collassando su se stesso a causa delle particelle Pym. Scott e Hope rischiano di rimanere bloccati per sempre nel Regno Quantico, ma vengono salvati da Cassie. Non si tratta di una vittoria, però, perché Kang aveva avvertito Scott di 'qualcosa di terribile in arrivo' e che se Kang non fosse riuscito ad evadere dal Regno Quantico 'tutti loro' sarebbero morti molto presto. Scena post credit 1 : Il Consiglio dei Kang si riunisce per discutere della morte del Kang che loro stessi avevano esiliato nel Regno Quantico. Il Consiglio è guidato da Immortus e include Rama-Tut e forse una versione di Scarlet Centurion (tuttavia, non sono rossi). NON sono contenti che la loro variante esiliata sia stata uccisa e giurano di fermare "loro" - i nostri eroi che hanno iniziato a intromettersi nel Multiverso - poiché potrebbero distruggere tutto ciò che i Kang hanno costruito (linee temporali interconnesse). La scena si conclude mostrando un Colosseo pieno di varianti Kang

: Il Consiglio dei Kang si riunisce per discutere della morte del Kang che loro stessi avevano esiliato nel Regno Quantico. Il Consiglio è guidato da Immortus e include Rama-Tut e forse una versione di Scarlet Centurion (tuttavia, non sono rossi). NON sono contenti che la loro variante esiliata sia stata uccisa e giurano di fermare "loro" - i nostri eroi che hanno iniziato a intromettersi nel Multiverso - poiché potrebbero distruggere tutto ciò che i Kang hanno costruito (linee temporali interconnesse). La scena si conclude mostrando un Colosseo pieno di varianti Kang Scena post credit 2: vediamo un palco, e poi Victory Timely, un'altra variante di Kang, mentre sta facendo una presentazione al pubblico. Ha i suoi classici baffi e l'ambientazione sembra essere negli anni '30 o '40. Tra la folla, guardando Victor sul palco, spuntano Loki e Mobius.

Guardiani della Galassia (trailer)

Il trailer è impostato sulla canzone "Since You've Been Gone" dei Rainbow.

Si apre con un'introduzione di Star-Lord, che spiega al suo tram il suo amore per la perduta Gamora , che è tornata ad essere "una stronza totale". Nabula concorda che questo è il succo della storia.

, che è tornata ad essere "una stronza totale". Nabula concorda che questo è il succo della storia. Vediamo il personaggio di Daniela Melchior in tuta da laboratorio bianca. Ha i capelli neri che hanno una forma simile a Spock di Star Trek. La sua pelle è rossa. (Probabilmente solo un cameo.)

in tuta da laboratorio bianca. Ha i capelli neri che hanno una forma simile a Spock di Star Trek. La sua pelle è rossa. (Probabilmente solo un cameo.) L'Alto Evoluzionario è in missione per creare la società PERFETTA.

Vediamo clip del giovane Rocket che viene testato in un laboratorio e diventa soggetto 89P13.

e diventa soggetto 89P13. Vediamo Adam Warlock volare in modo distruttivo attraverso la città della Contro-Terra, quella in cui i protagonisti atterranno nel primo trailer di Guardiani della Galassia 3.

attraverso la città della Contro-Terra, quella in cui i protagonisti atterranno nel primo trailer di Guardiani della Galassia 3. Primo sguardo a Cosmo nel film.

Groot e Nebula mettono entrambi il braccio destro sul petto in segno di saluto, come ha fatto Kraglin per il funerale di Yondu in Vol. 2. Questa sembra essere una cupa scena d'addio.

Termina con una scena divertente in cui Gamora dice che Peter sta descrivendo una ragazza diversa, qualcuno simile a Nebula. Peter guarda Nebula e le dice che ha dei begli occhi. Nebula dice che suo padre li ha sostituiti come forma di tortura, e Peter ammette di aver scelto la sorella migliore.

Altre anticipazioni

Adam Driver non è un front runner per Fantastici Quattro, e Diego Luna è stato effettivamente in pole position ma adesso è sfumato. Dev Patel è la scelta numero uno per Reed Richards in questo momento.

in questo momento. X-Men 97 andrà avanti per almeno 2 stagioni.

Molto di ciò che Cosmic Circus ha riferito sulla serie tv di Wong è vero.

Quasi tutti i film dopo The Kang Dynasty saranno film ambientati nel Battleworld.

Si è parlato di dividere Secret Wars in due parti.

Doctor Stranger 3 è ambientato prima di Secret Wars

La fase 7 potrebbe far parte della Saga del Multiverso, la fonte non è certa

Come detto non c'è modo di verificare queste informazioni almeno fino all'uscita di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ma vale la pena di sottolineare come lo stesso account Reddit in precedenza abbia anticipato nel dettaglio le scene contenute nel trailer di Ant Man 3, dimostrandosi molto affidabile...almeno in quell'occasione.

