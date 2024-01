Marvel a lavoro sul sequel di Iron Fist? Protagonista femminile ma Danny Rand tornerà

Oltre ad aver rivelato che i Marvel Studios sognano John David Washington come nuovo Kang il Conquistatore, il famoso insider Daniel Richtman ha anticipato grosse novità in merito al futuro di Iron Fist nel Marvel Cinematic Universe.

Come forse ormai saprete, il reboot produttivo di Daredevil: Born Again ha sostanzialmente reintegrato le serie tv di Netflix nella continuity del Marvel Cinematic Universe, con la nuova serie tv Disney+ che sarà una sorta di vera e propria quarta stagione della serie originale con Charlie Cox, col ritorno di tantissimi personaggi (e rispettivi attori) come Karen Page, Foggy Nelson, Bullseye e il Punitore, con le indiscrezioni che parlano anche del coinvolgimento di Jessica Jones: ora, stando alle fonti del noto insider, i Marvel Studios starebbero anche lavorando al ritorno di Iron Fist.

Attualmente i dettagli non sono molti, ma per Daniel Richtman il nuovo progetto di Iron Fist presenterà un personaggio femminile nel ruolo principale, sebbene questo dettaglio non sia una garanzia del ritorno dell'amata Colleen Wing di Jessica Henwick, co-protagonista della serie di Netflix Marvel's Iron Fist. Inoltre, lo scooper fa sapere che Finn Jones potrebbe tornare come Danny Rand, tuttavia nel caso in cui fosse coinvolto avrebbe un ruolo secondario, presumibilmente come maestro del nuovo Pugno d'acciaio.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate con noi.