Marvel è al lavoro su un nuovo film su Silver Surfer?

I Fantastici 4 sono tra i personaggi più attesi delle prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe, benché non si abbia ancora un'indicazione certa riguardo al quando, al dove e al come avverrà la loro entrata in scena. Qualcosa, però, potrebbe star già muovendosi sottotraccia.

Secondo delle indiscrezioni rivelate in esclusiva dal sito Geeks Worldwide, infatti, Marvel starebbe seriamente pensando di produrre uno standalone dedicato a Silver Surfer. Non si hanno notizie certe in merito e, come al solito, sono voci che vanno trattate con i guanti di velluto fino all'eventuale uscita di notizie certe, ma la cosa farebbe sicuramente piacere ai tanti fan del quartetto che, chissà, in un film del genere potrebbe magari fare la sua prima apparizione.

Silver Surfer, d'altronde, è uno dei personaggi più affascinanti dell'universo Marvel e i fan hanno ancora l'amaro in bocca per il modo in cui fu trattato nel film del 2007. Per l'eventuale regia del film si ipotizza già il nome di un pezzo da novanta come quello di Adam McKay, regista de La Grande Scommessa e Vice, che lo scorso anno dichiarò: "Farei qualsiasi cosa per fare un film su Silver Surfer, perché con lui potresti fare ciò che le Wachowski hanno fatto con Speed Racer".

Lo stesso Kevin Feige, d'altronde, ha recentemente buttato lì quello che potrebbe essere un indizio proprio sull'esordio dei Fantastici 4. Grande attesa c'è anche per il debutto degli X-Men: le ultime voci parlano della possibilità di vedere Charles Xavier e Magneto interpretati da attori afroamericani.