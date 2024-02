Marvel a lavoro sul film di Midnight Sons: Michael Giacchino alla regia?

Neanche il tempo di iniziare le speculazioni su The Fantastic 4 dopo l'annuncio del cast e del primo poster ufficiale, che in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe, in particolare sul tanto atteso film crossover dedicato ai Midnight Sons.

In queste ore, infatti, il noto insider Daniel Richtman, che è stato tra i primissimi ad anticipare il cast corretto di Fantastici 4 e la possibile ambientazione anni '60 del film, ha rivelato che i Marvel Studios hanno iniziato i lavori su un film dedicato ai Figli della Mezzanotte, i Midnight Sons, un gruppo di supereroi magici dei fumetti Marvel legati all'aspetto più occulto del mondo di fantasia della casa editrice.

Il progetto era già stato segnalato l'estate scorsa ed è stato più volte al centro di indiscrezioni, ma in queste ore l'insider, in collaborazione con il portale DCUleaks, ha riferito che il film di Midnight Sons sarà prodotto da Stephen Broussard, uno dei pilastri dei Marvel Studios, e che attualmente il nome che circola per la regia è quello di Michael Giacchino, celebre musicista e compositore di colonne sonore cinematografiche che per i Marvel Studios ha diretto lo Speciale di Halloween Licantropus, non a caso uno dei membri dei Midnight Sons. Tra l'altro, qualche giorno fa, l'attore Oscar Isaac, interprete di Moon Knight nel MCU, aveva dichiarato di sperare nella realizzazione di un film di Midnight Sons, formazione di supereroi che nei fumetti Marvel include anche l'alter-ego 'lunare' di Marc Spector/Steven Grant. Che la star fosse già a conoscenza di queste indiscrezioni? Staremo a vedere.

Per maggiori indizi, gli ultimi leak sul futuro del MCU avevano già anticipato un film di Midnight Sons per concludere l'arco narrativo 'dark' che passerà anche per Blade con Mahershala Ali.