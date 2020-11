Marvel lavora già ad un film sui Fantastici 4? Un dettaglio sembra suggerire di sì

I Fantastici 4 sono probabilmente gli eroi più attesi tra quelli ancora non apparsi nei film del Marvel Cinematic Universe: gli appelli dei fan per il loro inserimento nella continuity cinematografica sono all'ordine del giorno da diverso tempo, così come la comparsa di teorie e indiscrezioni di ogni tipo al riguardo.

A tal proposito, negli ultimi giorni la nascita di una nuova casa di produzione in orbita Disney ha fatto nascere in qualcuno il sospetto che gli Studios siano già al lavoro su di un nuovo film sui Fantastici 4 targato Marvel Cinematic Universe.

L'indiscrezione è stata riportata dal sito Murphy's Universe e parla di tale Solve Everything Productions, casa di produzione il cui nome sarebbe secondo alcuni un riferimento al nostro Reed Richards e alla sua necessità di sentirsi sempre il più intelligente del gruppo (il nome, tradotto in italiano, significa letteralmente "risolvere tutto").

Sempre secondo quanto riportato dal noto sito, il nome sarebbe un diretto omaggio alla run di Jonathan Hickman lanciata nel 2008. Certo, ad oggi si tratta di una semplice fantasia... Ma in questi casi non si sa mai che sotto possa esserci qualcosa di concreto! Secondo una recente teoria, intanto, toccherebbe ad Ant-Man 3 introdurre i nuovi Fantastici 4; vediamo, nel frattempo, tutte le sorprese già rivelate di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.