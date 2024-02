Marvel, Kumail Nanjiani:'Dopo il flop di Eternals sono andato dal terapista'

Kumail Nanjiani ha partecipato all'ultima puntata del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, raccontando che le recensioni negative ricevute da Eternals hanno avuto un impatto considerevole sulla sua salute mentale. L'attore ne ha parlato durante la puntata, senza nascondere ciò che ha provato in quel periodo.

"Le recensioni erano negative, e ne ero troppo consapevole. Leggevo ogni recensione e controllavo troppo spesso" ha esordito.

Nanjiani ha spiegato di essere rimasto spiazzato dal riscontro ricevuto dal film:"È stato davvero, davvero difficile perché Marvel pensava che quel film sarebbe stato molto apprezzato, quindi hanno tolto l'embargo prima del previsto, e l'hanno presentato ad alcuni festival cinematografici di prestigio. Ci hanno anche mandato in un grande tour globale per promuovere il film mentre l'embargo veniva rimosso".



Inoltre, il tour promozionale di Eternals è avvenuto nel periodo successivo all'apice della pandemia di COVID-19:"Penso che ci fosse una strana atmosfera generale che abbia contribuito alle critiche così pesanti al film, e penso che gran parte di ciò non abbia a che fare con la qualità effettiva del film. È stato davvero difficile, ed è stato in quel momento che ho pensato che fosse ingiusto nei miei confronti e nei confronti di mia moglie Emily e non posso più affrontare il lavoro in questo modo. Qualcosa deve cambiare, quindi ho iniziato a fare terapia. Parlo ancora con il mio terapeuta di questo". Barry Keoghan aveva dichiarato che lo stile di Chloé Zhao è nuovo per Marvel e le critiche potrebbero derivare anche da questo dettaglio.



Eternals è diretto da Chloé Zhao e vanta un cast stellare con Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Barry Keoghan, Richard Madden, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Non perdetevi la nostra recensione di Eternals, che su Rotten Tomatoes ha registrato sinora una percentuale del 47%.