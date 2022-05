Marvel, Kevin Smith vuole girare un biopic su Stan Lee: 'Sarebbe fantastico'

Il Kevin Smith regista che abbiamo ammirato in questi anni ha mostrato di saperci fare principalmente nell'ambito della commedia e della comicità: il nostro non disdegnerebbe però un'incursione in generi diversi, magari tentando la strada sempre più battuta del biopic. E quale vita potrebbe mai raccontare un fan Marvel sfegatato come il buon Kevin?

Che domande: quella di Stan Lee, naturalmente! Mentre Kevin Feige annuncia i piani per il Marvel Cinematic Universe fino al 2023, infatti, il regista di Clerks ammette di essere interessato ad un biopic sul creatore di Marvel, e chissà che prima o dopo la cosa non possa effettivamente concretizzarsi!

"Quello su Stan Lee sarebbe un biopic fantastico... Ma non credo di avere abbastanza talento per raccontare la sua storia. Penso che sarei in grado di girare solo un biopic su Kevin Smith, ma se qualcuno mi dicesse tipo: 'Ecco un assegno in bianco, puoi fare quello che vuoi', se i biopic dovessero continuare a vendere penso punterei su Stan Lee" sono state le parole di Smith.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un biopic su Stan Lee diretto da Kevin Smith? O avreste in mente altri registi più adatti? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, cosa dobbiamo aspettarci da questa Fase 4 dell'MCU.