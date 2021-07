Marvel, Kevin Smith a ruota libera: Licantropus sta per arrivare nel MCU

Nel corso di un intervento per il nuovo episodio del suo famoso podcast, Fatman Beyond, il regista e fan sfegatato dei fumetti Kevin Smith ha svelato che i Marvel Studios molto presto faranno debuttare il mostro Licantropous, conosciuto anche come Werewolf by night.

Parlando della sua serie televisiva su Howard Il Papero, che Smith aveva avviato per Hulu prima che fosse definitivamente accantonata, l'autore ha specificato che il personaggio di Licantropus fu bollato come off-limits, per una ragione molto particolare. Ecco che cosa ha detto:

"Un giorno andai da Walter Flanagan per dirgli che nella serie di Howard avrei voluto fare una puntata interamente dedicata ai personaggi Marvel degli anni '70. Walt mi diede dei suggerimenti e parlammo a lungo, e alla fine stilammo una lista: Licantropus era senza dubbio in quella lista. Quindi qualche giorno dopo vado da Jeph Loeb per spiegarli cosa avevo pensato di fare e quali personaggi avrei utilizzato in quell'episodio, e lui mi disse: 'Se lo fai, purtroppo non potrai usare Licantropus'. Gli ho chiesto perché, e lui mi disse che il personaggio lo stava usando la divisione cinema."

Essenzialmente la versione Marvel dell'Uomo Lupo, Licantropus aka Werewolf By Night è stato al centro di numerosi rumor circa un esordio in Moon Knight, la nuova serie Marvel Studios attualmente in lavorazione per Disney+ con protagonisti Oscar Isaac e Ethan Hawke. I Marvel Studios non hanno ancora confermato l'apparizione del lupo mannaro, ma i commenti di Smith dovrebbero dare speranza ai fan del personaggio. Da notare però come le parole del regista specifichino 'divisione cinema': che l'esordio avverrà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, definito il primo horror della Marvel? O magari nel prossimo Blade, che ha appena trovato il suo regista?

Staremo a vedere: come sempre, rimanete sintonizzati.