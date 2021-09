Marvel, Kevin Smith ha già ricevuto due chiamate da Kevin Feige: 'Spero in una terza'

Nel corso di una recente intervista concessa a Uproxx, Kevin Smith ha rivelato di aver ricevuto negli ultimi tempi non una ma ben due telefonate dal direttore dei Marvel Studios in persona, mister Kevin Feige. Tuttavia, nel corso di queste telefonate non si è mai parlato di un suo coinvolgimento in un film dl franchise e Smith spera in una terza.

Parlando con i giornalisti del suo nuovo libro, Kevin Smith's Secret Stash: The Definitive Visual History, il regista dell'imminente Clerks III ha raccontato delle circostanze in cui sono avvenute le due chiamate di Kevin Feige e si tratta di due episodi molto umani e sofferti per entrambi. La prima chiamata avvenne all'epoca dell'infarto accaduto a Smith nel 2018 mentre si trovava in ospedale: "Pensai, sono quasi morto e adesso mi offrono un film della Marvel. Dovrò rifiutare la sua offerta ma è carino da parte sua. Mi ha chiamato e ha detto alcune delle cose più belle del mondo. Mi ha detto: 'Quando ho saputo del tuo infarto sono rimasto sconvolto, perché come bambino che è cresciuto nel New Jersey e che ha fatto dei film tu significavi molto per me. Il tuo percorso significa molto per me. Sono felice che tu sia vivo'. Così mi aspettavo che dopo mi dicesse, 'Ok ora parlando di affari...', invece ha detto: 'Ok, stammi bene Kev' e ha attaccato".

La seconda telefonata di Kevin Feige ricevuta da Smith fu a proposito di Captain Marvel, in particolare per il cameo di Stan Lee nel film che coinvolgeva il suo script di Generazione X del 1995. "Mi ha chiamato un'altra volta per parlare del cameo di Stan Lee in Captain Marvel. E anche quella volta pensai che mi chiedesse se volevo essere nel film e apparire in un cameo accanto a Stan. Mi disse: 'No stiamo solo cercando la voce per Stan'".



"Sarò onesto, l'unica chiamata che per me avrebbe valore non sarebbe per realizzare un film Marvel, non il talento per quello, ma semplicemente sentire Kevin Feige che mi chiede: 'Vorresti essere in uno di questi film?', questo per me avrebbe maggiore importanza".

Intanto potete guardare la prima immagine ufficiale di Clerks III e il ricordo di Kevin Smith sul primo incontro con Stan Lee.