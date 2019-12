Marvel, Kevin Feige: 'Usare personaggi sconosciuti ci spinge a fare film migliori'

Nel corso del CCXP in Brasile Kevin Feige ha tenuto un panel dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe, dove ha potuto rilasciare dichiarazioni su Gli Eterni, Black Widow e le serie Disney+ come Falcon & The Winter Soldier e WandaVision.

Con la Infinity Saga chiusasi col botto grazie ad Avengers: Endgame, vero e proprio culmine di dieci anni di storie diventato il più grande successo commerciale della storia del cinema con quasi $3 miliardi di dollari di incassi al botteghino, Feige ha affermato che i Marvel Studios non si adageranno sugli allori ma continueranno ad alzare l'asticella prendendosi anche dei rischi realizzando film su personaggi poco noti al grande pubblico, come ad esempio Gli Eterni e Shang-Chi.

"Vi dirò un segreto: bisogna fare un film fantastico. Per avere successo devi soltanto lavorare molto duramente e realizzare un film che sia eccezionale", ha detto Feige durante il CCXP19 del Brasile. "La gente non conosceva Iron Man all'inizio. Magari alcuni di voi qui presenti oggi si, ma voi siete le persone presenti al più grande festival della cultura pop che ci sia al mondo. Eppure la maggior parte degli spettatori del mondo non sapevano neanche chi fosse Tony Stark.”

Stessa cosa dicasi per nomi come Steve Rogers, Clint Barton, Natasha Romanoff, e soprattutto i Guardiani della Galassia. "Stiamo parlando di un procione e di un albero che viaggiano nello spazio. Ci dicemmo: 'Si! Si! Ecco cosa stiamo cercando, questo si che potrebbe essere divertente'" ha aggiunto Feige. "Questa è la cosa fantastica. Ed è quello che vogliamo continuare a fare dopo aver avuto il ottenuto di Endgame: continuare a correre rischi. Lo faremo fin da Black Widow, che si concentrerà su tanti personaggi completamente inediti che sono interpretati da attori incredibili Florence Pugh, David Harbor e Rachel Weisz”.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a grosse novità per Black Widow e Gli Eterni, i due unici film del MCIU in uscita nel 2020, rispettivamente ad aprile e novembre. Nello stesso anno, tra l'estate e l'autunno, arriverà anche la mini-serie Disney+ Falcon & The Winter Soldier.