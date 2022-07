Marvel, Kevin Feige stuzzica i fan: 'C'è ancora così tanto da svelare'

Le novità in chiave Marvel Cinematic Universe sono come gli esami: non finiscono mai. Il franchise targato Disney ha raggiunto proporzioni tali da far sì che ci sia sempre qualcosa di nuovo da dire o da svelare, anche quando si è al day after di annunci chiave come quelli relativi alla Multiverse Saga: parola di Kevin Feige.

Già, perché mentre in giro si parla già di una Saga dei Mutanti dopo la chiusura della Fase 6 dell'MCU, il boss di Marvel Studios ha pensato bene di far ingolosire ulteriormente i fan già al settimo cielo parlando di grossi annunci ancora tutti da svelare in vista di un futuro prossimo: di cosa starà mai parlando il buon Kevin?

"C'è ancora così tanto da dire e così tanto da svelare, non vogliamo rivelare tutto oggi" sono state le parole di Feige. Il riferimento del presidente degli Studios è probabilmente al Disney D23 Expo, che calendario alla mano è effettivamente il prossimo grande evento atteso dai fan Marvel: dalla tanto chiacchierata Armor Wars al futuro dello Spider-Man di Tom Holland, passando per decine di film e serie, gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo.

E voi, quale sperate sia il prossimo annuncio in chiave MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Non è tutto oro quel che luccica, però: nei giorni scorsi i Marvel Studios sono stati attaccati dagli addetti agli effetti speciali per i turni massacranti a cui sarebbero costretti i dipendenti.