Marvel, Kevin Feige spiega la strategia della Fase 4: 'L'introduzione di nuovi personaggi'

Dopo tre fasi, una Saga dell'Infinito e 30 film in totale più numerose serie tv, il franchise del Marvel Cinematic Universe si appresta a chiudere la Fase 4 in vista dei climax della Saga del Multiverso, e lo farà con il prossimo film Black Panther: Wakanda Forever.

In una recente intervista promozionale per il sequel firmato da Ryan Coogler, in uscita in Italia dal 9 novembre, Kevin Feige ha spiegato la strategia dietro alla Fase 4 dichiarando che tutti i capitoli usciti nella prima parte della Saga del Multiverso sono serviti per introdurre nuovi personaggi in vista di ciò che verrà: "Il motivo per cui Black Panther: Wakanda Forever fa da ponte tra la Fase 4 e la 5, insieme allo Speciale Vacanze dei Guardiani della Galassia, è perché la fase 4 ha riguardato le introduzioni di nuovi protagonisti. Pensate a tutti i personaggi che abbiamo incontrato negli ultimi tempi", ha sottolineato il capo dei Marvel Studios a Marvel.com. "E ora, finalmente, nel finale della Fase 4, con Wakanda Forever, incontreremo un intero nuovo regno e un personaggio, il leader di quel regno, che rappresenta il fondamento stesso di ciò che facciamo alla Marvel".

Il personaggio in questione citato da Kevin Feige è ovviamente Namor, che esordirà proprio in Black Panther: Wakanda Forever interpretato da Tenoch Huerta: tra l'altro è stato confermato che Namor sarà uno dei primi mutanti del MCU, il che probabilmente aprirà la strada alla futura introduzione degli X Men.

Quali sono le vostre aspettative per i prossimi capitoli del MCU e i tanti appuntamenti con la Saga del Multiverso, che andrà avanti fino al 2026? Ditecelo nei commenti.