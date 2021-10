Marvel, Kevin Feige spiega perché è ancora eccitato per il futuro del MCU dopo 10 anni

Mentre già si parla della possibilità di un sequel di Eterni, il nuovo film Marvel Studios in uscita il 3 novembre, il presidente dello studio e produttore dei film Marvel Cinematic Universe Kevin Feige ha parlato del futuro della saga e di come il suo entusiasmo sia ancora quello di un decennio fa.

Kevin Feige ha passato gli ultimi 13 anni a trasformare i Marvel Studios in uno dei nomi più potenti dell'industria hollywoodiana, e oggi (ma già da qualche anno) non esiste nel mondo un franchise equiparabile al Marvel Cinematic Universe in termini di popolarità o di successo al botteghino. Un altro produttore avrebbe potuto ritenersi soddisfatto di concludere la propria saga con Avengers: Endgame, divenuto all'epoca il film col più alto incasso nella storia del cinema, ma Feige e il suo team hanno accettato la sfida contro loro stessi e sono andati avanti senza cenni di rallentamento.

Nelle pagine del nuovo volume "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe", Kevin Feige parla della sua esperienza nella costruzione del franchise Marvel e di ciò che oggi lo spinge ad andare avanti con lo stesso entusiasmo di oltre un decennio fa: "Oggi sono eccitato come lo ero il primo giorno. Quello che stiamo facendo è una testimonianza per i personaggi e per il pubblico". Il produttore si dice spinto dalla reazione dei fan, principalmente perché lui stesso è un grande fan della Marvel. Il libro rileva anche che, alla fine della fiera, "Kevin Feige è prima di tutto un fan". Il produttore ha detto: "Adoro comprare il merchandising, ad esempio, ma l'unica ragione per cui sono spinto a farlo è se la serie tv o il film è stato così potente da farmi connettere con i suoi protagonisti al punto da voler espandere quell'esperienza. La cosa che mi inorgoglisce più di tutti è che, ogni volta che abbiamo seguito il nostro istinto e fatto una scommessa su qualcosa, il pubblico ci ha seguito ed è stato dalla nostra parte. Il nostro lavoro è una testimonianza degli ottant'anni di pubblicazione della Marvel Comics e del modo in cui i personaggi sono cresciuti e si sono evoluti dai tempi di Stan Lee e Jack Kirby e Steve Ditko. E' un lavoro universale svolto da tutti, che ha consentito a questi eroi di crescere, cambiare ed evolversi."

Recentemente, Kevin Feige aveva definito Eterni un atto di amore a Jack Kirby. Quali sono le vostre aspettative per il nuovo film di Chloe Zhao? Ditecelo nei commenti.