Marvel, Kevin Feige: 'Spero che la diversità nel cinema diventi la norma'

In un periodo in cui si fa tanto parlare di inclusione e diversità nel mondo del cinema è impossibile non notare come Marvel sia sempre stata piuttosto avanti da questo punto di vista: i film dell'MCU hanno sempre avuto modo di rappresentare personaggi di genere, cultura ed estrazione sociale piuttosto varia, come ricorda anche Kevin Feige.

Il presidente dei Marvel Studios si è detto fiero della politica da sempre portata avanti dalla compagnia, ovviamente facilitata dal poter prendere spunto da fumetti e opere già esistenti: "Siamo fortunati ad avere i fumetti a guidarci, sono sempre stati parecchio avanti per i loro tempi. La lineup di personaggi ci permette di comportarci in questo modo, non dobbiamo neanche creare i costumi da zero, sono lì da anni. Cerchiamo sempre di assicurarci che nella stanza non ci siano solo persone tutte uguali. Quando ci sono persone di generi e background diversi le storie vengono meglio" sono state le sue parole.

Feige ha poi proseguito: "Quando ti trovi a fare film su avvocate che diventano giganti e verdi o su teenager musulmane con superpoteri che vivono a Jersey City, o a lavorare con registi e scrittori di diverse etnie... È una parte così grossa di ciò che facciamo che ormai non sembra più nulla di speciale. Non è più roba da titoloni. Una donna che dirige un film! Wow! Spero che questo diventi la norma".

A proposito di Marvel, Anthony Mackie ha recentemente voluto ricordare lo scomparso Chadwick Boseman; Robert Downey Jr., invece, non ha chiuso le porte ad un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.