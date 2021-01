Marvel, Kevin Feige risponde seccamente ai rumor sul casting di Wolverine

In questi giorni Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore esecutivo di tutti i progetti legati allo studio, è in pieno tour promozionale per quanto riguarda l'uscita imminente di WandaVision su Disney+ e ne ha approfittato per rispondere ad alcune domande riguardanti il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Incalzato dai giornalisti di Collider, a Kevin Feige è stato chiesto quali fossero i piani dello studio per l'introduzione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe e se ci fosse qualcosa di vero sui rumor circolati in questi ultimi mesi circa il casting del personaggio di Wolverine, cui Hugh Jackman ha detto addio subito dopo l'uscita in sala di Logan - The Wolverine. Alla precisa domanda se si potesse parlare degli X-Men ai Marvel Studios, la risposta secca di Feige è stata: "No".

In precedenza, il produttore non aveva escluso nessuna teoria circolata finora e si era detto possibilista su tutto: "Col senno di poi, se parliamo di quello che è accaduto negli ultimi cinque anni, tutto può essere una rampa di lancio per qualcosa, in particolare però sì, lo direi soprattutto in riferimento a Monica in Captain Marvel 2 e, nello specifico, dell'inserimento di Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness", ha dichiarato Feige.

Il presidente dello studio quindi non citava in maniera diretta l'arrivo degli X-Men nell'MCU ma è chiaro che l'intenzione è propria quella di preparare il terreno più adatto a un loro esordio naturale nella narrazione di questo gigantesco universo in continua espansione.

Intanto, Feige ha parlato anche dei piani per Black Panther 2 dopo la scomparsa di Chadwick Boseman e dell'uscita confermata al cinema di Black Widow. WandaVision esordirà con due episodi il 15 gennaio prossimo su Disney+.