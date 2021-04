Marvel, Kevin Feige sarà mai il regista di un film MCU? Risponde Sebastian Stan

Collider ha recentemente parlato con Sebastian Stan, la star del Marvel Cinematic Universe attualmente co-protagonista di The Falcon and the Winter Soldier e parte integrante del franchise fin dal 2011 con l'esordio in Captain America: The First Avenger.

L'attore ha rivelato di aver parlato con Kevin Feige circa la possibilità di dirigere un film Marvel in futuro, ma il leggendario produttore dei Marvel Studios avrebbe bocciato l'idea, dicendo che preferisce trovare e gestire i registi più talentuosi sulla spiazza.

"Gli ho chiesto: 'Non vorresti dirigerne uno un giorno?'. E lui mi ha risposto, 'È una cosa che spetta a persone migliori di me".

Il produttore Kevin Feige, che presto inizierà a lavorare ad un film su Star Wars, ha trascorso gli ultimi dieci anni e mezzo a riunire alcuni degli attori e registi più talentuosi del pianeta per plasmare il suo Marvel Cinematic Universe, divenuto nel frattempo il franchise cinematografico di maggior successo di sempre. Quest'anno, per la prima volta, la saga si è 'aperta' alla televisione, con nuove serie disponibili per il servizio di streaming on demand Disney+, allargando il proprio campo di successo.

"Penso che una delle cose che apprezzo di più di Kevin sia la sua modestia" ha continuato Stan. "Dopo tutto questo tempo, ha ancora quell'esuberanza infantile. Vedi sempre quel tremolio nei suoi occhi quando si parla di un personaggio o di una storia che ama. Penso che sia davvero innamorato di quello che fa, e penso che da questo suo amore dipenda il successo incredibile che è riuscito ad ottenere. La sua passione lo spinge a trovare sempre modi interessanti per raccontare queste storie."