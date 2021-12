Marvel, Kevin Feige polemico: 'Non basta un supereroe per un film di successo'

Kevin Feige, il volto e la mente a capo dei Marvel Studios ha recentemente rilasciato un'intervista al The Hollywood Reporter nella quale afferma, probabilmente anche con un pizzico di polemica, che non basta mettere un supereroe in un film perché questo abbia successo.

Mentre il successo di SpiderMan: No Way Home nelle sale cinematografiche di tutto il mondo fa ancora discutere, Kevin Feige ha le idee chiare: il successo del terzo film con lo Spider-Man di Tom Holland ha avuto successo grazie alla storia e alle emozioni che derivano da un percorso lungo vent'anni.

Durante un'intervista con il The Hollywood Reporter, i leader di Sony e Marvel hanno parlato della possibilità di una candidatura agli Oscar per SpiderMan No Way Home, uno dei più grandi successi dell'anno al box office. Anche Tom Holland si è esposto, affermando che tra i film considerati "da Oscar" e quelli con i supereroi non c'è molta differenza a livello produttivo, ma i secondi vengono considerati in qualche modo inferiori quando si tratta di premi prestigiosi.

"Realizzare un film commerciale che dica qualcosa e significhi qualcosa per tanti diversi tipi di persone in tutto il mondo è estremamente difficile e, credo, sia spesso trattato come una cosa facile" ha dichiarato Kevin Feige.

"'Hai un supereroe nel film, è un trucco per il successo'. No, non lo è. Mettersi un costume non è il segreto. Il segreto è avere artisti, narratori e artigiani che possano accompagnare il pubblico in un viaggio" ha proseguito il capo dei Marvel Studios. "Quando la critica e il pubblico lo riconosceranno, allora potremo parlare del fatto che l'Academy lo riconosca. Questo credo sia quello di cui continueremo a parlare nelle prossime settimane".

Inoltre, Kevin Feige ha commentato alcuni degli svantaggi che questo genere di film ha nel circuito delle premiazioni: "Penso che questo tipo di film meriti un riconoscimento. Sono film che abbracciano una vasta gamma di persone ad un livello molto emotivo. E' una cosa positiva quando le persone in sala si alzano in piedi ad applaudire", affermando inoltre che questo è "il genere di cose che l'Academy è stata fondata per premiare".