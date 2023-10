Marvel, Kevin Feige ha un piano segreto in caso di fallimento commerciale del MCU?

Dal famoso volume MCU: The Reign of Marvel Studios di Joanna Robinson, non autorizzato dalla Disney ma pieno zeppo di interviste ufficiali rilasciate da personalità centrali della saga, arrivano nuovi dettagli sul dietro le quinte del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver commentato le nuove dichiarazioni di Kevin Feige riguardo al futuro reboot del Marvel Universe con Avengers: Secret Wars, il volume infatti rivela che i Marvel Studios avrebbero un piano d'emergenza da attuare in caso di fallimento commerciale della saga: il volume non svela altri dettagli in merito - a quanto pare si tratterebbe di una strategia conosciuta soltanto da alcuni dei più alti dirigenti della Disney - ma chiarisce che il piano equivale alla famosa dicitura 'in caso di emergenza: rompere il vetro', e sostanzialmente verrebbe messa in atto se e solo se il fallimento del MCU diventasse inevitabile e sotto gli occhi di tutti, ad esempio dopo una serie ininterrotta di flop al box office e un calo vertiginoso dell'interesse del pubblico nei confronti della saga.

Una sorta di ultima spiaggia, le cui caratteristiche però rimangono appunto super-segrete: un ultimo film per chiudere col botto e terminare ogni storyline aperta nel corso degli anni?, una serie di sceneggiature con protagonisti i supereroi più famosi in grado di risvegliare l'attenzione dei fan?, l'adattamento cinematografico di questo o quel fumetto? Impossibile dirlo, e il volume non ne fa parola.

Per altre informazioni confermate, invece, sempre The Reign of MCU anticipa che i Marvel Studios hanno intenzione di rendere canonico l'universo Sony nel MCU.