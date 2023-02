Marvel, Kevin Feige perde colpi: rischia lo spoiler nell'intervista, il video è esilarante

Stava per succedere l'impensabile: Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios nonché il più grande vendicatore di spoiler al mondo, stava per farsi sfuggire accidentalmente una grossa informazione sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Lo storico 'incidente' è capitato in occasione del tappeto rosso per Ant Man & The Wasp Quantumania, che è stato presentato in questi giorni a Los Angeles: intercettato dai microfoni di Marvel.com, Kevin Feige ha iniziato a parlare dello sviluppo del film e del MCU in generale, ma l'inaspettato era dietro l'angolo.

"Stavamo scegliendo il ruolo di Kang per Loki, per la parte di He Who Remains, e sapevamo già che sarebbe tornato in Quantumania. Quindi chi ha visto quella serie ha già avuto un'anteprima di quanto sia perfetto Jonathan Majors in questo ruolo, e vi assicuro che ciò che avete visto nel trailer di Quantumania è solo una piccolissima parte: è un attore così versatile, sta ottenendo tantissimi consensi e ha numerosi film in uscita in questo periodo. E noi abbiamo già..." Qui Feige, rendendosi conto di essere sul punto di rivelare qualcosa di grosso, si ferma. "Ti ho quasi fatto un enorme spoiler", ha sottolineato, riprendendo il controllo. "Ma diciamo che abbiamo molti piani fantastici per Jonathan Majors". Se mettete in pausa al momento giusto il video che trovate in calce all'articolo, potreste riuscire a vedere negli occhi di Kevin Feige il momento esatto in cui tutta la sua carriera gli passa davanti.

Insomma, proprio mentre il regista Matt Shakman sciorinava una lunghissima supercazzola per evitare di commentare i casting di Fantastici Quattro, il suo datore di lavoro stava per rovinare ai fan una grossa sorpresa futura: capita a tutti, del resto, e forse ora Kevin Feige sa cosa significa essere Tom Holland.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 15 febbraio in Italia.