Marvel, Kevin Feige ha ordinato la morte di Ms Marvel? La polemica invade i social

Dopo i licenziamenti in casa Marvel Studios, sono emersi in queste ore nuovi interessanti retroscena su come vengono coordinate dietro le quinte le varie attività in casa Marvel.

Come saprete Kevin Feige, oltre ad essere il presidente dei Marvel Studios, dal 2019 è diventato anche il direttore creativo di Marvel Comics, Marvel Television e Marvel Animation, e forte degli oltre 25 miliardi di dollari incassati nel corso della sua carriera (che ne fanno il produttore di maggior successo nella storia del cinema) è un pezzo importante nella gerarchia Disney: ciò vuol dire che si, a volte può intervenire anche nel mondo dei fumetti.

Secondo lo scrittore Cody Ziglar, ad esempio, la decisione di uccidere Ms Marvel nei fumetti sarebbe stata proprio di Kevin Feige: la morte della supereroina è stata raccontata nel fumetto Amazing Spider-Man #26 dello scorso anno, e anche se poco dopo Kamala Khan è stata resuscitata la storia non è stata presa molto bene dai fan. Lo scrittore di Miles Morales: Spider-Man ha dichiarato in una recente intervista: "Qualche tempo fa il mio collega Zeb Wells mi disse di aver incontrato Kevin Feige e che gli aveva detto una cosa tipo: 'Sai, non mi intrometto spesso in queste cose ma, per favore, potresti scrivere questo fumetto per rendere le cose in linea con i Marvel Studios? Perché abbiamo alcune piani per Kamala.'"

Le rivelazioni di Ziglar hanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando l'ira dei fan: il punto di congiunzione tra Kevin Feige e Zeb Wells tra l'altro è reale, dato che Wells ha scritto un episodio di She-Hulk: Attorney at Law dei Marvel Studios, è stato anche un co-sceneggiatore non accreditato di The Marvels, ha contribuito alla sceneggiatura di Deadpool & Wolverine ed è il capo scrittore della serie tv animata Marvel Zombies. Tuttavia, da quando si è diffusa la notizia, un portavoce della Marvel Comics ha "negato categoricamente la cosa" con una email inviata a io9. Hanno anche chiarito che "la decisione di rendere Kamala un personaggio mutante nei fumetti è stata una decisione editoriale, in corso ben prima degli eventi di Amazing Spider-Man #26." Allo stesso modo, gli stessi Marvel Studios hanno negato il coinvolgimento di Kevin Feige nella decisione di uccidere Kamala Khan nei fumetti.

