Marvel: Kevin Feige non sta pensando ad X-Men e F4, potrebbero esordire nella Fase Cinque

Visto l'accordo tra la Twentieth Century Fox e la Walt Disney Pictures - che verrà finalizzato nell'estate del 2019 - era inevitabile che qualcuno chiedesse al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante la promozione di Avengers: Infinity War di X-Men e F4.

Chiaramente i fan della Marvel sono in attesa di vedere i mutanti e i Fantastici Quattro unirsi al Marvel Cinematic Universe, ma anche se accadrà Kevin Feige svela che non accadrà prima della Fase Cinque: "Ci vorrà ancora un bel po' per quell'accordo e per far sì che venga finalizzato. Quindi credo proprio che non avrà alcun impatto né sulle cinque pellicole che abbiamo già annunciato né su quelle che annunceremo dopo, quindi non ci stiamo pensando al momento. Stiamo pensando al realizzare quei film già annunciati. Tutto ciò che riguarda personaggi di cui non disponiamo ancora i diritti... ci penseremo più in là, in caso".

Anche se bisognerà, dunque, attendere un altro paio di anni prima di vederli entrare nell'Universo Cinematografico Marvel Studios, Feige afferma che non avrà problemi nell'includerli potenzialmente e fa un discorso che fece anni fa con Thor: "E' troppo presto per parlarne perché non ci stiamo lavorando per nulla. Ma vi dirò che quando abbiamo realizzato Iron Man nel 2008 e abbiamo annunciato i film successivi uno di questi era Thor. E la gente ci chiedeva come avremmo introdotto e amalgamato un Dio con un martello in un mondo dove c'era Tony Stark e le Stark Industries. E' per questo che abbiamo girato il primo Thor, potrebbero non capirsi l'uno con l'altro inizialmente provenendo da due mondi differenti ma anche quello è il divertimento. A livello di tono, c'è sempre un modo per farlo e nei fumetti è accaduto da sempre".