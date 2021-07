Marvel, Kevin Feige loda Sam Raimi: 'Un onore tornare a lavorare con lui dopo Spider-Man'

Nel corso di una recente intervista promozionale Kevin Feige, leader dei Marvel Studios, ha promosso il lavoro del regista Sam Raimi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ricordando la loro precedente collaborazione per la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire.

Feige, che è stato produttore associato di Spider-Man del 2002 e produttore esecutivo di Spider-Man 2 del 2004 e di Spider-Man 3 del 2007, ha portato Sam Raimi nel Marvel Cinematic Universe dopo l'abbandono di Scott Derrickson per la regia del sequel di a tinte horror di Doctor Strange, interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch e scritto dello sceneggiatore di Loki Michael Waldron. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home, secondo Feige Doctor Strange in the Multiverse of Madness porterà alla "chiusura di un cerchio" due decenni dopo la trilogia Spider-Man:

"Tutto ciò che facciamo ai Marvel Studios è dal punto di vista del pubblico: come facciamo a far sentire il pubblico in un certo modo, come evochiamo un'emozione? Queste cose le ho imparate guardando Sam a lavoro sui suoi film di Spider-Man", ha detto Feige a Rotten Tomatoes. "Sono stato molto fortunato ad essere lì a lavorare per l'ex capo dei Marvel Studios, Avi Arad, per imparare quello che facevano loro. Guardando Avi, guardando Laura Ziskin, la produttrice di quei film, guardando Amy Pascal, che all'epoca gestiva lo studio, e in particolare Sam Raimi. La loro collaborazione ha messo insieme quei film. Quindi ora, con Sam tornato nell'universo Marvel a lavorare per noi su Doctor Strange - che, a parte Spider-Man, entrambi co-creazioni di Steve Ditko, è il suo personaggio preferito - per me è davvero un cerchio che si chiude, a livello personale rappresenta il mio viaggio alla Marvel", ha continuato Feige. "Ma in realtà, è semplicemente emozionante vedere Sam lavorare di nuovo mettere il suo marchio 'Raimi' su Doctor Strange, sul Multiverso e sulla Marvel".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà a marzo 2022. Benedict Cumberbatch tornerà a dicembre in Spider-Man: No Way Home, mentre Loki potrebbe far parte del poster del sequel di Doctor Strange.