Marvel, Kevin Feige 'Lo streaming è il futuro, qualcosa che non puoi ottenere al cinema'

L'obiettivo delle serie Marvel in arrivo su Disney+ è molto chiaro: portare agli spettatori un'esperienza che non potrebbero trovare al cinema. Lo ha confermato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante una recente intervista con Emmy's Magazine, in cui ha parlato della prossima evoluzione del franchise.

"Lo streaming è al 100 percento il futuro e il luogo in cui i consumatori vogliono guardare le cose" ha spiegato il produttore parlando dell'imminente uscita di WandaVision, show che vedrà come protagonisti i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany che abbiamo imparato a conoscere proprio sul grande schermo. "E si spera che vorranno guardare la nostra lunga narrativa seriale. Un'esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi ottenere da un film. Vai al cinema per vedere cose che non trovi in streaming, e usi lo streaming per avere cose che non puoi trovare in una sala cinematografica. E ovviamente, tutto ciò che esce al cinema alla fine va in streaming."

Feige ha architettato l'Infinity Saga del MCU fin dal 2007, e ora che il grande arco narrativo è giunto al termine ha trovato in questa rivoluzione televisiva un "boost di adrenalina." "Io e il mio team ci stavamo chiedendo dove saremmo potuti andare da quel punto in poi, e ciò che è arrivato è stato qualcosa di inaspettato e allo stesso tempo stimolante" ha aggiunto.

Per quanto riguarda l'universo della Casa delle Idee al cinema, vi ricordiamo che la saga ripartirà il prossimo maggio con l'arrivo di Black Widow. Intanto, vi lasciamo ai titoli Marvel in arrivo nel 2021.