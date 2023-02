Marvel, Kevin Feige: 'Fase 5 porterà ad Avengers Secret Wars, il progetto mi entusiasma'

Questa settimana la Fase 5 del MCU è iniziata con Ant Man & The Wasp Quantumania, e nel corso di una recente intervista promozionale il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato come i prossimi capitoli della saga porteranno direttamente ad Avengers: Secret Wars, in uscita nel 2023.

A chi sta accusando il MCU di essere diventato troppo dispersivo, il super-produttore risponde dai microfoni di Entertainment Weekly: "Non tutti i film della Saga dell'Infinito si concentravano sulle Gemme dell'Infinito o su Thanos, e sarà lo stesso nella Fase 5 e nella Fase 6. Ma ci stiamo preparando. Le persone avranno un assaggio del grande trama generale in Quantumania mentre ci muoviamo verso Avengers: Secret Wars, che è un progetto di cui sono estremamente entusiasta".

A questo proposito, Kevin Feige ha aggiunto: "Sapete, ormai sto per festeggiare ben 23 anni di lavoro alla Marvel. È tanto tempo. Non è proprio metà della mia vita, ma è quasi metà della mia vita. Molti di noi, qui ai Marvel Studios, lavoriamo insieme da oltre un decennio. E continuiamo a farlo perché siamo eccitati e innamorati del potenziale per ciò che possiamo fare in futuro. Le trame che si intrecciano attraverso le Fasi 5 e 6 fino a Secret Wars e le opportunità che il Multiverso porta dal punto di vista della narrazione, è una cosa completamente nuova per il MCU".

Per altri contenuti, leggete le ultime indiscrezioni sulla trama di Avengers Secret Wars anticipate dal famoso leaker My Time to Shine.