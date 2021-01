Marvel, Kevin Feige esalta Gli Eterni: 'E' la storia più bella che abbia mai sentito'

Nel corso di una recente intervista Kevin Feige, il super-produttore del Marvel Cinematic Universe e boss Marvel Studios, ha esaltato il prossimo film della saga, l'attesissimo Gli Eterni.

Parlando con Rolling Stone per un profilo sulla regista e sceneggiatrice Chloé Zhao, che ha scritto e diretto il film in uscita a novembre, Feige ha elogiato la capacità dell'autrice di creare piccoli film personali e pensare in "termini giganteschi", cosa che si adatta alla perfezione al suo modo di pensare per il Marvel Cinematic universe.

Ha poi parlato della presentazione che la Zhao gli fece per Gli Eterni, che il produttore ha definito "la migliore che abbia mai sentito". Feige ha aggiunto anche che il film è "una storia molto grande, travolgente, che abbraccia molti anni".

Sebbene la maggior parte delle persone non abbia la minima idea di chi siano questi personaggi, la Marvel crede che il franchise de Gli Eterni possa rivelarsi come una nuova miniera d'oro, non diversamente da quanto accadde con i Guardiani della Galassia. Per attirare maggiormente l'attenzione sul film, lo studio ha riunito un cast incredibile che include Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani e tantissimi altri.

