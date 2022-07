Marvel, Kevin Feige: 'Ecco perché abbiamo voluto annunciare ora la Fase 6'

I Marvel Studios ci hanno sempre abituati alla programmazione a lungo termine: quanto fatto al Comic-Con di San Diego, però, non ha precedenti neanche per un franchise colossale come il Marvel Cinematic Universe! Kevin Feige e soci hanno praticamente dettato la linea da qui al 2026, stupendo anche i fan più vogliosi di anticipazioni.

Dopo aver assistito ad annunci che arrivano fino alla Fase 7 del Marvel Cinematic Universe, dunque, in molti si sono comprensibilmente posti qualche domanda sul motivo di tanta fretta da parte degli Studios: una domanda a cui ha prontamente risposto il solito Kevin Feige.

"Beh, sapete, adesso seguiamo ritmi leggermente diversi. Per le Fasi 1, 2 e 3 avevamo meno progetti e più anni a disposizione. Ora ci dedichiamo a più progetti, viste anche le strepitose serie che possiamo fare con Disney+, in meno anni. E ci sembrava giusto che la gente sapesse, la gente che si orienta in base all'uscita del film degli Avengers a chiudere la Fase... Ci sembrava giusto annunciare la Multiverse Saga e i due film degli Avengers che la chiuderanno" sono state le parole del boss di Marvel Studios.

Avete bisogno di ulteriori chiarimenti al riguardo? Diteci la vostra nei commenti! Per tutto il resto, qui trovate il nostro video di approfondimento sugli annunci del Marvel Cinematic Universe a cui abbiamo assistito durante il Comic-Con.