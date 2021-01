Marvel, Kevin Feige conferma il ritorno degli Avengers al cinema: ecco come!

Non si fermano le dichiarazioni e le conferme di Kevin Feige per quel che riguardano i progetti intorno al Marvel Cinematic Universe. Tra i tanti film in arrivo nei prossimi anni però i fan non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di film dedicati gli Avengers, al che il produttore ci ha tenuto a rassicurare tutti sulla questione.

Nel corso del press tour che lo vede coinvolto direttamente per parlare dell'imminente esordio di WandaVision su Disney+, Feige ha parlato con IGN e ha dichiarato che il franchise dedicato agli Avengers prima o poi tornerà a riempire le sale cinematografiche: "Ci dovrei pensare, ma direi di sì a un certo punto". Ora che conosciamo infatti tutti i film e le serie in programma per la Fase 4 ci si rende conto che questa sarà la prima fase a non includere almeno un film sugli Avengers e questo fino al 2023. Quindi per un ritorno al cinema dei Vendicatori, chissà in quale versione, dovremo aspettare almeno il 2024.

Senza l'obbligo di convergere prima o poi verso un nuovo film crossover, la Marvel adesso ha la facoltà di esplorare tutte le opportunità possibili, specialmente con l'introduzione del multiverso a partire da Spider-Man 3 con Tom Holland.

Nell'attesa possiamo invece avere la certezza che tra non molto assisteremo all'esordio dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe nel film che verrà diretto da Jon Watts (attualmente impegnato nelle riprese del terzo film di Spider-Man con Tom Holland) e del quale si attende con impazienza il casting ufficiale.

Intanto, Feige ha parlato anche dei piani per Black Panther 2 dopo la scomparsa di Chadwick Boseman e dell'uscita confermata al cinema di Black Widow. WandaVision esordirà con due episodi il 15 gennaio prossimo su Disney+.