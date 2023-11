Marvel, Kevin Feige conferma: Il progetto di Scarlett Johansson non è su Vedova Nera

Durante l'anteprima mondiale di The Marvels Kevin Feige ha confermato il nuovo film MCU prodotto da Scarlett Johansson, ma in queste ore sono emersi nuovi dettagli a proposito del misterioso progetto targato Marvel Studios.

Come riportato da Entertainment Tonight, infatti, Kevin Feige ha rivelato che il film Marvel prodotto da Scarlett Johansson non sarà legato a Vedova Nera, dunque un nuovo film stand-alone dedicato al passato di Natasha che riporti l'attrice nei panni della supereroina parrebbe da escludere. Tuttavia, le possibilità rimangono moltissime.

Ad esempio, Kevin Feige potrebbe aver coinvolto Scarlett Johansson nella produzione di un film dedicato a Yelena Belova, la sorella di Natasha interpretata da Florence Pugh che dopo l'esordio in Black Widow (film co-prodotto da Scarlett Johansson) è stata vista nella serie tv Occhio di Falco e molto presto tornerà nel film crossover Thunderbolts; in alternativa, si parla da diverso tempo di un progetto dedicato a Nomad, una delle tante identità assunte da Steve Rogers nei fumetti Marvel oltre al suo ruolo come Captain America, progetto che secondo passate indiscrezioni dovrebbe riunire Chris Evans e Scarlett Johansson (grazie al Multiverso, l'attrice potrebbe interpretare un altro personaggio?). Senza dimenticare poi la possibilità di rivedere la Vedova Nera, Captain America e Iron Man in Avengers: Secret Wars, o addirittura un nuovo film originale della saga.

Vale la pena ricordare che nel calendario delle prossime uscite Disney dal 2024 al 2031 compaiono ben 3 film Marvel senza titolo, tutti in uscita nel 2026: la produzione targata Scarlett Johansson si rivelerà essere uno di questi progetti? Staremo a vedere.