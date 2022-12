Marvel, Kevin Feige conferma: 'Mutanti? Nella Fase 5 ne arriveranno altri'

I mutanti sono uno dei più grossi punti interrogativi per quanto riguarda il futuro del Marvel Cinematic Universe: gli Studios stanno comunque cominciando a muovere passi concreti in tal senso, tra un Deadpool, un Wolverine e una Ms. Marvel, ma si sa, i fan non saranno contenti finché non vedranno la line-up al completo.

A tal proposito è dunque intervenuto Kevin Feige, che dopo aver registrato l'attacco di Quentin Tarantino al franchise ha rassicurato i fan: altri mutanti arriveranno nel corso del futuro del Marvel Cinematic Universe, a partire proprio da questa nuova Fase che prenderà il via ufficialmente con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

"Ne avete già incontrato qualcuno, ce n'è uno chiamato Namor che potreste aver incontrato di recente" sono state le parole del presidente di Marvel Studios in riferimento al villain di Black Panther: Wakanda Forever. Feige ha quindi concluso: "Ma ce ne sono altri in arrivo, sì", placando almeno per un po' la voglia di mutanti dei fan.

Vedremo, a questo punto, quali saranno i prossimi: bisognerà aspettare Deadpool e Wolverine o ci sarà qualche altra sorpresa nel frattempo? Lo scopriremo solo nel corso dei prossimi film! Mutanti a parte, intanto, anche Adam Sandler si è fatto avanti per un posticino nell'MCU.