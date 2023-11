Marvel, Kevin Feige anticipa il debutto degli X-Men: 'Forse li vedrete molto presto'

Dopo aver parlato del ritorno di Robert Downey Jr e Scarlett Johansson, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige dal tappeto rosso della premiere mondiale di The Marvels ha avuto modo anche di commentare l'atteso debutto degli X-Men nel MCU.

Come saprete, i Marvel Studios hanno riottenuto i diritti cinematografici sugli X-Men dopo che la Walt Disney Company ha acquistato la Fox, e al momento la casa di produzione sta sviluppando il reboot cinematografico degli X-Men per inserire i mutanti nella continuity del Marvel Cinematic Universe. L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, proprio in queste settimane, le indiscrezioni volevano i Marvel Studios alla ricerca degli sceneggiatori giusti per scrivere il nuovo film degli X-Men, una ricerca che sarebbe iniziata subito dopo la conclusione dello sciopero del sindacato degli scrittori WGA, ma adesso Kevin Feige in persona ne ha discusso ai microfoni di ET:

"Non so quanto possa essere un argomento delicato, ma sicuramente è un argomento molto emozionante. Gli X-Men sono un concetto solido, ricco e grandioso, sono dei personaggi che esistono. Ad esempio il prossimo anno avremo il ritorno della serie animata, di cui siamo molto entusiasti. Ho visto alcuni nuovi episodi e rappresentano davvero il nucleo degli X-Men, la forza del loro fascino e della loro vita familiare quasi da soap opera. E per quanto riguarda il live-action, beh... la gente li vedrà, forse molto presto..."

Le parole di Kevin Feige sembrano riallacciarsi direttamente alle indiscrezioni riguardanti la scena post-credit di The Marvels, che però commenteremo solo dopo la scadenza embargo. Restate sintonizzati!