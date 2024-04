Marvel, Keanu Reeves si trasforma nel Ghost Rider del MCU nel fiammante fan-trailer

Ghost Rider è il ruolo dei sogni di Keanu Reeves, per stessa ammissione della star di John Wick e Matrix, e nel nuovo fan-trailer disponibile all'interno dell'articolo il sogno della star è stato finalmente realizzato.

In un recente video caricato su YouTube, infatti, KH Studio ha utilizzato alcune delle apparizioni cinematografiche più popolari di Keanu Reeves per mettere insieme un trailer teaser di prova per un film di Ghost Rider: le clip nel trailer provengono da diversi titoli con protagonista Keanu Reeves, come ad esempio il cinecomic DC Constantine e il popolare action John Wick, nonché dalle precedenti iterazioni cinematografiche di Ghost Rider, ovvero Ghost Rider e Ghost Rider: Spirit of Vengeance, entrambe interpretate da Nicolas Cage.

Ricordiamo che negli ultimi tempi si è vociferato molto della possibilità di vedere Ghost Rider interpretato da Ryan Gosling, con lo stesso attore nominato agli Oscar e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige che hanno ammesso di essere molto interessati all'idea: "Se Ryan vuole essere Ghost Rider, allora sarà Ghost Rider", ha detto Feige nel 2022. "Ryan è fantastico. Mi piacerebbe trovargli un posto nel MCU." Allo stesso tempo, Keanu Reeves ha confermato di aver incontrato i Marvel Studios più volte nel corso degli anni e il suo ingresso nella saga del MCU dipenderà dal 'ruolo giusto'.

Per altri contenuti scoprite quali sono i film preferiti di Keanu Reeves.

Su Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti di oggi.