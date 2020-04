Marvel: da Keanu Reeves a Donald Glover, ecco le scelte dei fan per i Midnight Sons

C'è grande attesa non solo per il futuro dei classici supereroi Marvel ma anche per i nuovi crossover che potrebbero palesarsi all'orizzonte del Marvel Cinematic Universe.

I fumetti contengono infatti tantissimi team di supereroi e super criminali che potrebbero fare davvero bene anche al cinema. Per questo su Reddit sono state create alcune discussioni a riguardo, in particolare sui Midnight Sons, un gruppo assortito di personaggi ripresi dagli universi di Spider-Man, X-Man, e dei Defenders.

Ovviamente per l'occasione potrebbero ritornare anche dei volti noti, come Tom Hardy per Venom, Reynolds per Deadpool, Sebastian Stan per Winter Soldier ecc... ma potrebbero esserci anche delle aggiunte interessanti, come sottolinea Comicbook.com:

Keanu Reeves : potrebbe interpretare Ghost Rider . Ormai lo sappiamo che il buon Keanu non si tira indietro quando si tratta di mettersi alla prova, come testimoniano le sue partecipazioni a John Wick, Cyberpunk 2077 e Matrix 4. È giunto il momento di prendere il posto di Nicholas Cage?

: potrebbe interpretare . Ormai lo sappiamo che il buon Keanu non si tira indietro quando si tratta di mettersi alla prova, come testimoniano le sue partecipazioni a John Wick, Cyberpunk 2077 e Matrix 4. È giunto il momento di prendere il posto di Nicholas Cage? Pedro Pascal : non sarebbe male vederlo nei panni di Moon Knight , visto le eccellenti prove date per The Mandalorian e Game of Thrones.

: non sarebbe male vederlo nei panni di , visto le eccellenti prove date per The Mandalorian e Game of Thrones. Amanda Seyfried : secondo i fan la star di Mamma mia! potrebbe calarsi nel seducente costume di Black Cat , l'affascinante ladra nemica di Spider-Man.

: secondo i fan la star di Mamma mia! potrebbe calarsi nel seducente costume di , l'affascinante ladra nemica di Spider-Man. Lily Collins: potrebbe essere la giusta scelta per interpretare Domino.

Donald Glover : dopo averlo visto nei panni di Lando Callrissian in Solo, l'eclettico artista potrebbe essere preso in considerazione per Prowler.

: dopo averlo visto nei panni di Lando Callrissian in Solo, l'eclettico artista potrebbe essere preso in considerazione per Diego Luna : restando in ambito Star Wars, l'interprete di Cassian Andor sarebbe perfetto per il ruolo di Black Tarantula secondo i fan.

: restando in ambito Star Wars, l'interprete di Cassian Andor sarebbe perfetto per il ruolo di secondo i fan. Martin Sensmeier: per l'occasione potremmo vederlo nel ruolo di Warpath.

Cosa ne pensate di queste proposte? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto è stato anticipato l'arrivo di Lady Morte nel MCU.