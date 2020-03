Marvel: per Karen Gillan la storia di Nebula è solamente al principio

Sembra che nelle prossime storie del Marvel Cinematic Universe potremmo vedere ancora più da vicino un personaggio finora marginale come la Nebula di Karen Gillan, nonostante il ruolo fondamentale da lei svolto nel corso della narrazione di Avengers: Endgame. L'attrice ha infatti anticipato qualcosa...

Nel corso di un'intervista concessa a Fanom, l'attrice che ha interpretato il personaggio sia nei due film dedicati ai Guardiani della Galassia sia negli ultimi due film dedicati agli Avengers (Infinity War e Endgame), ha commentato: "Non credo affatto che la sua storia si sia conclusa. Semmai, penso che la sua storia sia solamente al principio. L'abbiamo conosciuta in un momento davvero distruttivo e vulnerabile per lei e nel corso dei film in cui compare ha dovuto affrontare la fonte degli abusi da lei subiti. Ha appena avuto questa grande e catartica esperienza e la fonte dei suoi abusi è stata eliminata, quindi adesso cosa accadrà? Penso che adesso sarà molto interessante. Il processo di guarigione per lei può iniziare, ma non sarà così facile e nemmeno immediato".

L'attrice ha poi continuato rispondendo alla domanda sul come intenderebbe affrontare questo processo del personaggio da un punto di vista psicologico: "Non vedo l'ora di poterlo capire, di rimettermi nei panni di questa Nebula, ma anche di divertirmi con lei allo stesso tempo. Penso che finalmente inizieremo a capire chi è veramente senza Thanos che la controlla da lontano".

Con ogni probabilità il prossimo film in cui potremmo rivedere il personaggio di Nebula sarà Thor: Love and Thunder, in cui è stata da poco vociferata la presenza dei Guardiani della Galassia; il terzo volume dei Guardiani, invece, sarà girato una volta terminati gli impegni di James Gunn nella produzione di The Suicide Squad, le cui riprese si sono concluse da poche settimane.

Nell'attesa, il 24 marzo prossimo verrà lanciato anche in Italia Disney+ e uno dei film presenti in catalogo sarà Avengers: Endgame, insieme a tutti gli altri film del Marvel Cinematic Universe.