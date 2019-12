Marvel, Karen Gillan risponde a Martin Scorsese: 'A tutti piacciono i luna park'

Karen Gillan, interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe, ha risposto a delle precedenti dichiarazioni di Martin Scorsese a proposito dei lungometraggi prodotto dai Marvel Studios.

Il regista di Taxi Driver e Toro Scatenato, infatti, qualche mese fa aveva scatenato un putiferio mediatico quando aveva definito i film di Kevin Feige dei parchi a tema, e proprio da questa frase la giovane attrice, nel corso di un'intervista promozionale per il suo nuovo film Jumanji: The Next Level, è partita per replicare:

"Direi che ci sono diversi tipi di cinema e rispetto così tanto il suo tipo di cinema. È uno dei miei registi preferiti di tutti i tempi", ha detto la Gillan quando gli è stato chiesto di rispondere ai commenti di Scorsese al Larry King Now. "Ma penso che ci sia spazio per tutti i tipi di film. E quelli che descrive come passeggiate nei parchi a tema, direi che non è una cosa negativa. Penso che la gente ami andare al cinema per evadere dalla realtà e vivere un'esperienza in comune con altre persone, qualcosa di ultraterreno, quindi penso che ci sia spazio per tutto".

