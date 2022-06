Marvel, Kang il Conquistatore di Jonathan Majors avrà 'un futuro spettacolare nella saga'

Nel corso di una recente intervista promozionale Kate Herron, regista della prima stagione di Loki, ha commentato il futuro di Jonathan Majors come Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe, un ruolo che secondo molte teorie e indiscrezioni la star interpreterà per diversi anni.

In effetti, inizialmente Jonathan Majors era stato rumoreggiato per la parte di Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma ancor prima della conferma l'attore è apparso a sorpresa nel finale della prima stagione di Loki, nei panni di una variante del villain, He Who Remains. Ora, secondo molti, Kang avrà un ruolo sempre più importante nel MCU nei prossimi anni - un ruolo che potrebbe portare direttamente all'attesissimo crossover Secret Wars.

"E' stato fantastico lavorare con lui. È un grandissimo attore fantastico e onestamente col suo talento è stato un po' come realizzare un'opera teatrale, il che è stato davvero molto divertente. È stato un vero privilegio vedere come un attore incredibile come lui riusciva a trovare il suo stile per interpretare questo personaggio, e ne sono orgogliosa perché so che diventerà un personaggio straordinario".

Ricordiamo che i fan dovranno aspettare ancora meno del previsto per rivedere Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe: qualche settimana fa, infatti, Disney e Marvel Studios hanno invertito le date d uscita di Ant Man 3 e The Marvels, e adesso il nuovo film della saga con Paul Rudd uscirà a febbraio 2023, col sequel con Brie Larson che invece è slittato a luglio dello stesso anno.

Quali sono le vostre aspettative per il ruolo di Kang il Conquistatore nel futuro del MCU? Ditecelo nei commenti.