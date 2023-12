Marvel, Kang ha già conquistato la Terra? La teoria inquietante

Dopo il licenziamento di Jonathan Majors da parte di Marvel, non sarà facile per il MCU trovare un sostituto, e c’è chi sospetta che Kang abbia già conquistato la terra.

In seguito al finale di Ant Man and The wasp Quantumania, su reddit sono spuntate delle teorie che sospettano che Kang abbia già conquistato la timeline della terra, e che il pianeta che si vede nell’ultima scena del film sia proprio questa versione, ipotizzando uno skip temporale che arriverebbe direttamente a Avengers 5: The Kang Dynasty (ora ribattezzato solamente Avengers 5).

“L'ultima volta che Scott Lang è entrato nel regno quantico ci è rimasto per 5 anni (per lui 5 minuti), permettendo al MCU di saltare da Infinity War a Endgame senza problemi. Credo che Ant-Man 3 porterà direttamente ad Avengers: Kang Dynasty, quindi perché ciò accada, il mondo reale deve continuare a funzionare. Forse è anche possibile che Kang esca dal regno quantico prima della famiglia di Ant man e quel vantaggio di 10 secondi potrebbe essere tutto il tempo di cui ha bisogno per conquistare la Terra.” Scrive un utente Reddit.

