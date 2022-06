Marvel, Julian Hillard sul futuro di Billy Maximoff: 'Guardate cos'hanno fatto con Wanda'

Il ricambio generazionale è un fattore importantissimo in un franchise longevo come il Marvel Cinematic Universe, e da questo punto di vista non va certo sottovalutato l'impatto che Billy e Tommy Maximoff potrebbero avere una volta inseriti in pianta stabile tra i protagonisti della saga. Ma quando arriverà questo momento?

Mentre Doctor Strange 2 viene accusato di satanismo, in molti cominciano a chiedersi se il film con Benedict Cumberbatch non possa rivelarsi un viatico decisivo per l'introduzione dei gemelli Maximoff nell'MCU, con i due figli di Wanda che potrebbero prima o dopo cominciare a godere di maggior minutaggio dopo le apparizioni nel già citato Doctor Strange e in WandaVision.

A parlare di una simile eventualità è stato proprio uno dei diretti interessati, vale a dire Julian Hillard, giovanissimo interprete di Billy Maximoff: "Beh, guardate cos'hanno fatto con il personaggio di Wanda, ci sono voluti anni prima che diventasse ufficialmente Scarlet Witch, ma il risultato è stato fantastico. Quindi credo che dovremo solo aspettare e vedere" sono state le parole dell'attore classe 2011.

Cosa ne dite? Sperate anche voi di rivedere i piccoli di casa Maximoff in futuro? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di new entry, intanto, il Reed Richards di John Krasinski è finalmente apparso nel merchandise ufficiale dell'MCU.