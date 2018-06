Marvel: Josh Brolin è aperto al ritorno di Thanos nel film sugli Eterni

Il temibile villain di Avengers: Infinity War, Thanos, interpretato dall'attore Josh Brolin, tornerà nel prossimo Avengers 4, in uscita a maggio 2019, però l'attore si è definito aperto all'idea di interpretare il personaggio anche in altre pellicole dei Marvel Studios.

Il sito ScreenRant, in particolare, fa notare a Josh Brolin che c'è un film sugli Eterni in fase di sviluppo ai Marvel Studios. Nei fumetti Thanos gioca un ruolo importante nella storia degli Eterni e questo potrebbe trasferirsi anche sul grande schermo, almeno potenzialmente.

"Non sapevo di questo film. Oh mio Dio, questo vuol dire che ne farò parte?" chiede Brolin durante l'intervista "Sarebbe molto bello, sono aperto all'idea di partecipare anche ne Gli Eterni!".

"Non so cosa accadrà in futuro, non ne ho idea. Ma adoro l'idea di qualcosa di infinito." continua l'attore "Non sono mai stato in un sequel. Abbiamo girato Avengers 4 e adesso torneremo sul set. Farò qualcosa in più, ci saranno delle riprese aggiuntive e sono veramente eccitato a riguardo. Adoro i Russo. Adoro lavorare ai film sugli Avengers. Non pensavo ma l'ho amato. Non mi è piaciuto, l'ho letteralmente amato. Mi piace interpretare Thanos. E' una sorta di Marlon Brando in Apocalypse Now. E' molto divertente. Non conosco il mio futuro nel franchise ma sono rimasto sorpreso dalla mia intera carriera, dunque...".