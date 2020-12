Marvel, Joseph Gordon-Levitt in contatto con gli Studios per un ruolo nel MCU?

Dopo il recente Disney Investor Day, e gli ultimi rumor su Spider-Man 3 credevamo di aver raggiunto la quota massima di annunci e indiscrezioni a tema MCU per questo 2020, e invece c'è sempre una possibile sorpresa dietro l'angolo, e questa volta ha il nome di Joseph Gordon-Levitt.

Stando agli ultimi rumor del web riportati anche da Charles Murphy e The Direct, i Marvel Studios avrebbero recentemente contattato l'attore di Inception e Looper Joseph Gordon-Levitt.

Mentre, come al solito, si deve prendere tutto con le dovute pinze, un'indiscrezione del genere potrebbe essere interessante su diversi fronti.

Prima di tutto, se fosse vero, non è solo sul piano attoriale che Gordon-Levitt potrebbe rivelarsi un'ottima aggiunta, ma considerata la sua esperienza anche come sceneggiatore, regista e produttore, le opzioni a disposizioni sarebbero davvero tante.

Ad ogni modo, volendo rimanere sulla più classica delle ipotesi, ovvero che verrebbe utilizzato per le sue doti da interprete, i primi ruoli "disponibili" a venire alla mente sono probabilmente quello di Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic ne I Fantastici 4 di Jon Watts (o anche Ben Grimm/La Cosa, suggerisce Murphy) o, come ipotizza The Direct, quello di un villain in Captain Marvel 2, in Moon Knight, o nel terzo capitolo de I Guardiani della Galassia. Ricordiamoci poi che manca ancora all'appello un certo Adam Warlock...

Insomma, le possibilità sono davvero tante, vista anche la grande versatilità di Gordon-Levitt, e finché non arriveranno conferme o smentite se non ufficiali, almeno ufficiose, sarà difficile restringere il campo.

Voi sareste contenti della sua aggiunta al roster MCU? E in quale ruolo lo vedreste meglio? Fateci sapere nei commenti.