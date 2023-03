Marvel, Jonathan Majors rischia il licenziamento? Disney valuta le opzioni

La disputa legale con Victoria Alonso non è l'unico problema interno che i Marvel Studios stanno affrontando in questi giorni, dato che la Disney starebbe valutando tutte le opzioni possibili riguardo alla recente situazione Jonathan Majors.

Secondo il famoso insider del settore Jeff Sneider, che ha affrontato l'argomento nell'ultima puntata del suo famoso podcast The Hot Mic, i dirigenti dei Marvel Studios stanno deliberando sui prossimi passi da compiere dopo l'arresto altamente pubblicizzato di Jonathan Majors, accusato di aggressione e molestie. La società non ha ancora preso una decisione in merito, ma tutte le opzioni (inclusa quella del licenziamento, temutissimo dai fan) sono ancora aperte: "Ho sentito che la Marvel e Disney non hanno preso alcuna decisione riguardo a Jonathan Majors, ma le parti si sono incontrate con il suo agente per discutere le potenziali opzioni per il futuro", ha detto Sneider.

Dopo la recente apparizione in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Jonathan Majors tornerà nei panni di Kang in Loki 2, seconda stagione della serie Marvel Studios in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand nella quale interpreterà la variante di Kang Victor Timely e altre Varianti del super-villain della Saga del Multiverso. L'attore, ovviamente, dovrebbe riprendere il suo ruolo anche nei futuri progetti targati Marvel Cinematic Universe, inclusi gli attesissimi film crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti.