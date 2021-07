Marvel, Jonathan Majors ha firmato il suo primo autografo come Kang il Conquistatore!

In attesa del suo debutto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ha celebrato il ruolo di Kang il Conquistatore acquistando uno speciale fumetto degli Avengers in una fumetteria di Los Angeles.

Come potete vedere nel post in calce alla news, l'attore di Lovecraft Country è stato fotografato alla Golden Apple Comics insieme al numero #267 di The Avengers, ovvero il fumetto che ha firmato il debutto del Concilio dei Kang.

"Si sta parlando un sacco del MCU e della serie su Loki, ed è confermato che interpreterà Kang nel prossimo film di Ant-Man. Ma è il suo personaggio a gestire la TVA e/o farà un'apparizione" ha scritto l'account del negozio citando una delle teorie più in voga su Loki e la Sacra Linea Temporale. "Non abbiamo risposte, ma questo ragazzo fa sul serio ed è gentilissimo. Siamo super entusiasti del suo debutto, a prescindere da quando accadrà."

Come rivelato dai proprietari della fumetteria, inoltre, per l'occasione Majors ha firmato il suo primo autografo come Kang il Conquistatore.

Previsto per febbraio 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà diretto nuovamente da Peyton Reed e rivedrà nel cast Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Voi che aspettative avete nei confronti del super villain? Fatecelo sapere nei commenti.