Marvel, Jonathan Majors: tutti i film in uscita per la star di Kang il Conquistatore

In attesa di vederlo in azione nel film Marvel Ant- Man and the Wasp: Quantumania, dove vestirà i panni del super villain Kang il Conquistatore, scopriamo assieme tutti i prossimi film in uscita di Jonathan Majors.

Esploso definitivamente l'anno scorso grazie alle sue performance in Da 5 Bloods di Spike Lee e nella serie HBO Lovecraft Country (cancellata proprio di recente da HBO), entro la fine del 2021 l'attore approderà su Netflix con The Harder They Fall, pellicola western targata Netflix in cui reciterà al fianco di Idris Elba nei panni di un fuorilegge in cerca di vendetta nei confronti dell'assassino dei suoi genitori.

Successivamente l'attore prenderà parte a Devotion, film di guerra diretto da J.D. Lillard incentrato su una coppia di piloti della Marina degli Stati Uniti durante il conflitto di Corea, mentre nel 2022 comparirà insieme a Michael B. Jordan nel terzo capitolo di Creed, il primo della saga diretto in prima persona dall'interprete di Adonis.

Infine, come già accennato in precedenza, Majors impersonerà il villain principale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, atteso capitolo del MCU la cui uscita nelle sale è fissata al 17 febbraio 2023 e i cui dettagli della trama non sono ancora stati rivelati.

Quale tra questi progetti attendete maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti.